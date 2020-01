Le Sardine si ritirano, “Non ci vedrete più su tv e giornali”. Almeno per il momento… (Di lunedì 27 gennaio 2020) I fondatori delle Sardine si ritirano dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna. ‘Silenzio stampa’ fino all’appuntamento di Scampia. Con la vittoria alle elezioni regionali in Emilia Romagna si chiude ufficialmente la seconda fase delle Sardine, che ora, portata a termine la missione originaria, dovranno affrontare il tema più difficile: cosa fare da grandi. Fonte foto: https://www.facebook.com/6000Sardine/ Il movimento delle Sardine si gode la sconfitta di Salvini in Emilia Romagna. Ora inizia la parte più difficile… Il movimento delle Sardine è nato per scuotere e riunire gli anti-salviniani, per dimostrare che l’opposizione era ancora possibile, così come la manifestazione di piazza. Santori e i suoi hanno ovviamente contribuito alla vittoria di Bonaccini accendendo il dibattito politico che ha avuto ripercussioni – positive – ... newsmondo

NewsMondo1 : Le Sardine si ritirano, “Non ci vedrete più su tv e giornali”. Almeno per il momento… - Philo1936 : RT @Jotadeaqui: Colpo di scena: le sardine si ritirano a urne chiuse. Niente rivoluzione popolare, in realtà tutto quanto era solo parte de… - Jotadeaqui : Colpo di scena: le sardine si ritirano a urne chiuse. Niente rivoluzione popolare, in realtà tutto quanto era solo… -