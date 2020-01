La Pupa e il Secchione e Viceversa, gli ospiti della quarta puntata (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Pupa e il Secchione e Viceversa gli ospiti della quarta puntata in onda martedì 28 gennaio su Italia 1. Il video di Vittorio Sgarbi non incluso nella prima puntata. Il docu-reality La Pupa e il Secchione e Viceversa, continua la sua corsa con la quarta puntata. L’appuntamento con il programma di Italia 1 è per martedì 28 gennaio alle 21:15 circa, in prima serata su Italia 1 dove vedremo. In questa puntata non ci saranno più “ripensamenti” le coppie di pupe, pupi e secchioni e Secchione sono ormai composte definitivamente. La squadra non cambia, Paolo Ruffini avrà sempre il compito di raccontare questo scontro tra mondi diversi e opposti composto da pupi, pupe, secchioni e Secchione. Al suo fianco ci sarà la Pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. La Pupa e il Secchione e Viceversa ospiti e anticipazioni della quarta puntata Tra gli ospiti della puntata in onda ... dituttounpop

Pupa Secchione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pupa Secchione