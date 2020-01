Il testo di Come Mia Madre di Giordana Angi a Sanremo 2020 si ispira a Dante (Di lunedì 27 gennaio 2020) Una dedica e un poeta al quale ispirarsi, nel testo di Come Mia Madre di Giordana Angi a Sanremo 2020. La cantautrice romana fa parte dei 24 Big chiamati a gareggiare nella prossima edizione del Festival condotta da Amadeus. La dedica è chiaramente per sua Madre ma è anche un inno all'amore universale. Il testo si ispira invece a Dante, Sommo Poeta, così Come ha dichiarato in una delle sue recenti interviste prima del debutto nella sezione Campioni. Il significato di Come Mia Madre di Giordana Angi a Sanremo 2020 Il brano di Giordana Angi a Sanremo 2020 è una dedica all'amore universale che l'artista romana dedica a sua Madre. L'idea sarebbe nata in una maniera del tutto particolare e della penna di Manuel Finotti, che ha convinto le intenzioni di Giordana Angi che salirà quindi sul palco dell'Ariston con un brano che parla di sua Madre. La canzone che Giordana Angi porta ... optimaitalia

