Da oggi potete chiedere aiuto a Google direttamente su Twitter tramite un hashtag dedicato (Di lunedì 27 gennaio 2020) Google lancia un hashtag ufficiale per chiedere aiuto su Twitter per qualunque problematica riscontrata con il proprio dispositivo Android. L'articolo Da oggi potete chiedere aiuto a Google direttamente su Twitter tramite un hashtag dedicato proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

MiurSocial : Oggi, in occasione del #GiornoDellaMemoria, il Presidente Sergio #Mattarella e la Ministra @AzzolinaLucia hanno pre… - chetempochefa : 'Sento che questa follia che c'è oggi nel mondo possa essere controbilanciata dall'arte, noi possiamo fare qualcosa… - nextlevelxcx : Oggi ho sognato di incontrare ex crush mentre ero sull'autobus e non so perché eravamo tutti vestiti come se fossim… -