Centro di accoglienza abusivo, migranti come sardine: blitz e sequestro

Mugnano di Napoli – Aveva allestito un Centro di accoglienza temporanea per i migranti senza rispettare le regole di sicurezza imposte dalla legge e il numero massimo di persone da poter ospitare. Nella mattinata odierna, nell'ambito di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Carabinieri del NAS di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, di un immobile sito nel Comune di Mugnano di Napoli (Na), attualmente destinato ad ospitare una struttura temporanea di accoglienza per cittadini extracomunitari (CAT), gestito da una società che si è aggiudicata il relativo appalto posto a gara dalla Prefettura di Napoli. Secondo l'ipotesi accusatoria, avvalorata dal GIP, il gestore della struttura, nonché rappresentante della società aggiudicataria

