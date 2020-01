Buon compleanno Alba Murino, Roberto Vozzi, Buffon… (Di martedì 28 gennaio 2020) Buon compleanno Alba Murino, Roberto Vozzi, Buffon… …Lucia Bosè, Bruno Modugno, Marcello Pera, Gian Piero Ghio, Alessandro Bianchi, Toni Valeruz, Marialina Marcucci, Nicolas Sarkozy, Anna Pettinelli, Giovanna Melandri, Giorgio Lamberti, Tommaso Cerno, Alessandro Gazzi, Fabio Pisacane, Adriano Malori, Alessandro Vaglio, Sara Labidi… Oggi 28 gennaio compiono gli anni: Alba Murino, educatrice; Roberto Vozzi, giornalista; Giuseppe Pozzo, ex calciatore; Omero Carmellini, ex calciatore; Giulio Becagli, ex calciatore; Achille Perilli, pittore; Renato Calligaro, pittore, illustratore, vignettista; Lucia Bosè, attrice; Luciano Biasutti, trombettista e filicornista jazz; Armando Lombardo, attore, regista, scrittore; Bruno Modugno, giornalista, scrittore, regista; Vincenzo Faleo, ex calciatore Foggia; Piero Agnetti, pittore; Francesco Canella, ex calciatore Venezia, Udinese, Fiorentina; Mario ... romadailynews

Tg1Raiofficial : Il senso e l’etica del giornalismo, gli aneddoti, il #tg1, i retroscena delle grandi interviste: Vincenzo Mollica s… - juventusfc : Buon compleanno alla Formica Atomica ?????Sebastian #Giovinco! - juventusfc : Classe. Affidabilità. Costanza. Ladies & Gentlemen... #AlexSandro! ?? Buon compleanno! -