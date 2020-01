Uomini e Donne spoiler: Giovanna è la nuova tronista, Maria glielo chiede in modo spiazzante (Di domenica 26 gennaio 2020) Ieri, sabato 25 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del tron classico di Uomini e Donne e gli spoiler sono già trapelati. L’avvenimento più eclatante è stato, sicuramente, la presentazione della nuova tronista Giovanna. Dopo il no ricevuto da Giulio, l’Abate è stata invitata in studio per parlare di quanto accaduto. Ad un certo punto, però, la padrona di casa Maria De Filippi l’ha spiazzata con un gesto inaspettato. Maria dice a Giovanna di essere la nuova tronista I colpi di scena a Uomini e Donne non mancano mai, anche se quanto accaduto ieri non ha sorpreso particolarmente i telespettatori. Come riportato dalle talpine de Il Vicolo della news, ieri si è registrata una puntata del trono classico e la piega che ha preso la registrazione è stata davvero emozionante. La conduttrice è partita con un RVM nel quale ha mostrato il momento della scelta di Raselli ... kontrokultura

