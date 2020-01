Si chiama «dischetto mestruale» ed è l’alternativa alla coppetta per il ciclo (Di domenica 26 gennaio 2020) Gli ultimi anni, complice un’accresciuta sensibilità green, hanno visto una diffusione sempre più ampia di soluzioni a basso costo e a basso impatto ambientale per affrontare i giorni del ciclo. Tra le opzioni ecologiche più diffuse rispetto ai classici assorbenti, spiccano la coppetta mestruale e le mutande assorbenti, le alternative in assoluto di maggior successo. Ma lo scenario si arricchisce ulteriormente adesso con il dischetto mestruale, un dispositivo che garantisce le medesime “prestazioni” della coppetta, ma con un vantaggio che nessun altro sistema può rivendicare: è l’unico prodotto per il flusso mestruale che si può indossare durante il sesso. COM’È IL dischetto mestruale E QUALI VANTAGGI HA Il dischetto mestruale è un piccolo disco a forma di anello, piatto e flessibile, realizzato in silicone medico, che raccoglie il sangue ma, a differenza di una coppetta ... vanityfair

