Sensi al termine del primo tempo: «Gara tirata, serve il raddoppio» (Di domenica 26 gennaio 2020) Sensi commenta la Gara dopo i primi 45 minuti: «Match tirato con tanta intensità. Dobbiamo raddoppiare presto» Il centrocampista dell’Inter, Stefano Sensi, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine dei 45 minuti del match contro il Cagliari. Ecco il pensiero dell’italiano: «Partita tirata, c’è tanta intensità. Ci stanno venendo a prendere alti così come facciamo noi. Dobbiamo fare la seconda rete. Il gol? Bello, noi giochiamo e lavoriamo su questa cose, poi cerchiamo di metterle in campo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

