Roma-Lazio, il derby lo decidono i portieri: Fonseca sfortunato, Inzaghi frena dopo undici vittorie di fila (Di domenica 26 gennaio 2020) Il derby della Capitale finisce in pareggio, proprio come all'andata: non succedeva addirittura dalla stagione 2002-03. L'1-1 dell'Olimpico mette fine alla striscia di undici vittorie consecutive in campionato della Lazio, che perde così l'occasione di agganciare l'Inter al secondo posto in classifi liberoquotidiano

