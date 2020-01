Perù, esplode autocisterna: il bilancio è tremendo (Di domenica 26 gennaio 2020) Grossa tragedia in Perù: esplode un’autocisterna, il bilancio a Lima è tremendo. Ecco cosa ha causato lo scoppio. Oltre a vittime e feriti ci sono anche abitazioni distrutte. Tragedia in Perù: esplode un’autocisterna di gas, con un bilancio di 14 morti totali e ben 50 feriti. Il dramma si è consumato giovedì scorso in un … L'articolo Perù, esplode autocisterna: il bilancio è tremendo proviene da www.inews24.it. inews24

