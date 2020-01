Nuovi roghi agricoli: i carabinieri denunciano un settantenne (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Residui vegetali bruciati poco distante dalle zone residenziali: un 70enne, proprietario di un fondo agricolo di Serino è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria perché ritenuto responsabile di Immissione nell’aria di fumi pericolosi nonché Combustione illecita di rifiuti. L’anziano avrebbe intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di sterpaglie e residui vegetali derivanti dalla lavorazione del suo terreno. Tale condotta, oltre ad essere particolarmente pericolosa, provocava un evidente senso di fastidio e molestie alle persone per l’alta concentrazione di fumo nell’aria. Alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti dai carabinieri della Stazione di Serino, è scattata nei confronti del predetto la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. I servizi predisposti dal ... anteprima24

bassairpinia : SERINO (AV) – NUOVI ROGHI AGRICOLI: I CARABINIERI DENUNCIANO UN SETTANTENNE. - - irpiniatimes1 : Nuovi roghi agricoli: denunciato 70enne - Easyviaggio : Nuovi roghi in Australia, chiuso l'aeroporto di Canberra per i roghi | TTG Italia -