Marisa, malata di SLA: il ringraziamento al marito con Giulia Michelini (Di domenica 26 gennaio 2020) A C’è Posta per Te, Maria De Filippi ospita Marisa, malata di SLA, che vuole dimostrare al marito quanto lo ama e quanto gli sia grata per essergli stata sempre vicino. Per Francesco arriva anche Giulia Michelini, l’attrice per cui ha un debole. Una sorpresa commovente, che ha fatto versare qualche lacrima anche alla protagonista di Rosy Abate. Marisa, malata di SLA: il grazie speciale al marito Marisa, malata di SLA da 10 anni, è la protagonista di una bellissima dedica al marito, Francesco. La donna, che sta ora facendo una cura sperimentale, vuole far capire all’uomo quanto la sua presenza sia stata fondamentale: “Voglio dire grazie a Francesco perché io dalla malattia non potevo scappare e invece lui poteva“, racconta. La SLA è stata diagnosticata dopo che la coppia si è fidanzata: “Dopo nemmeno 3 mesi mi ha chiesto di sposarlo. Sono riuscita a dargli 2 figli, poi la ... thesocialpost

gianmaria_di : Giulia Michielini regala un viaggio a Francesco e Marisa, malata di sclerosi multipla - zazoomnews : MARISA SORPRENDE FRANCESCO- Sono malata ma voglio essere utile Cè posta per te - #MARISA #SORPRENDE #FRANCESCO-… - NoemiLu1982 : Giulia Michielini regala un viaggio a Francesco e Marisa, malata di sclerosi multipla -