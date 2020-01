LIVE Sci alpino, SuperG Bansko 2020 in DIRETTA: si parte, Brignone e Shiffrin favorite, Bassino outsider (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI parteNZA DEL SuperG DI Bansko CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI KITZBUEHEL ALLE 10.30 E 13.30 (DOMENICA 26 GENNAIO) 8.59 I pettorali di partenza delle azzurre: 4 Francesca Marsaglia, 6 Marta Bassino, 16 Elena Curtoni, 19 Federica Brignone, 20 Nicol Delago, 33 Verena Gasslitter, 45 Laura Pirovano, 46 Nadia Delago. 8.54 E’ una gara molto importante per Federica Brignone, seconda nella classifica di Coppa del Mondo di SuperG con 116 punti, a sole 10 lunghezze dalla tedesca Viktoria Rebensburg. Sofia Goggia è terza a pari punti con la svizzera Corinne Suter a quota 100, ma oggi l’azzurra non sarà in gara a scopo precauzionale dopo la caduta di venerdì. Attenzione all’americana Mikaela Shiffrin, sesta a 86 e grande favorita di oggi insieme a Brignone. 8.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti ... oasport

