LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: inizia la seconda manche, Vinatzer e Razzoli devono crederci! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 In chiave Coppa del Mondo generale non hanno brillato particolarmente né Pinturault né Kristoffersen, rispettivamente quinto e ottavo. Quanti rimpianti per Dominik Paris…Ma ormai è meglio non pensarci più, ci si fa solo del male. 13.16 La seconda manche è stata tracciata dall’allenatore della Norvegia Mike Pilarski. Un ulteriore vantaggio per Braathen, che non si è mai trovato a dover gestire il primato a metà gara. 13.13 In corsa per la top3 anche un rinato Giuliano Razzoli, 11° a 0.81. L’emiliano ha commesso un errore nel finale, costatogli almeno 4 decimi. Questo la dice lunga su come stava sciando… 13.09 Nella prima frazione si è materializzata una delle sorprese più grandi degli ultimi 20 anni. Il norvegese Lucas Braathen, con il pettorale n.34, ha chiuso in testa con 33 centesimi di vantaggio sullo ... oasport

