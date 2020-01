LIVE Fognini-Sandgren 6-7 5-7 5-4, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro conduce il set! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMA GIORNATA DEGLI Australian Open 2020 (26 GENNAIO) 15-0 Fognini risponde con il diritto: palla lunga. 5-4 Fognini conduce il set: Sandgren serve per restare nel parziale. 40-0 Fognini addormenta lo scambio e porta l’avversario all’errore. 15-0 Grande smash dal mezzo al campo di Fognini. 4-4 Nonostante il warning, Sandgren non si scompone e pareggia i conti. 40-0 Ennesimo punto vinto con la prima di servizio: il 46°. 30-0 Buona prima di Sandgren. 4-3 Sandgren SFIORA IL PUNTO DEL MATCH! Fognini ammattisce l’avversario con la palla corta, poi il lob porta l’americano a provare un tweener che termina di poco in corridoio. 40-15 Sandgren chiamato a rete: terribilmente in difficoltà in recupero. 30-15 Buono spunto di diritto di Fognini. 15-0 Buona prima dell’azzurro. 3-3 ... oasport

