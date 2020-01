Kobe Bryant, cestista statunitense, ha perso la vita in un incidente in elicottero (Di domenica 26 gennaio 2020) Sconcerto e dolore nel mondo dello sport. Poco fa si è diffusa la notizia del decesso di uno dei più grandi giocatori di pallacanestro statunitensi, Kobe Bryant. A dare la terribile news è stato il sito Tmz.com: “Kobe Bryant ha perso la vita in un incidente in elicottero”. Poco fa il sito Tmz.com ha diffuso la notizia del decesso dell’ex stella del basket Nba, Kobe Bryant, 41 anni. Il noto giocatore di pallacanestro era a bordo del suo elicottero nella mattinata del 26 gennaio 2020. Stava sorvolando l’area di Calabasas, in California, quando, per motivi ancora da accertare, il velivolo è precipitato. Con lui, a bordo, c’erano altre 4 persone. Nessuno di loro si è salvato. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, la polizia e i soccorsi. Purtroppo non ... bigodino

