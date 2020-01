Inter, Marotta: «Eriksen? Sono ottimista, spero si possa chiudere in fretta» (Di domenica 26 gennaio 2020) Inter, Marotta sul possibile arrivo di Eriksen: «Sono ottimista. Negoziamo col Tottenham, spero possa arrivare presto» Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn dei movimenti di mercato nerazzurri, in particolare in ottica Eriksen. Le sue parole: «Gli arrivi? Sono tutti professionisti a cui bisogna dare tempo d ambientamento. Le dichiarazioni di Conte? Sono realistiche e fanno parte di una dinamica comunicativa di un allenatore preparato. Eriksen? Non ci nascondiamo, da tempo negoziamo col Tottenham. Sono ottimista, spero si possa chiudere in fretta». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

