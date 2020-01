Il tweet della Lega sulla morte di Kobe Bryant che incita a votare Borgonzoni (Di lunedì 27 gennaio 2020) È giusto di un paio di ore fa la conferma della morte del grande ex giocatore di basket Kobe Bryant. Il campione è morto insieme ad altre quattro persone – tra cui la figlia tredicenne – a causa di uno schianto in elicottero. Non ha atteso molto, la Lega, per pubblicare un tweet – prontamente rimosso – in cui commenta la scomparsa del campione facendo riferimento a quanto amasse l’Italia e non solo. Peccato che tra una parola di lutto e l’altra compaiano gli hashtag della campagna elettorale della Lega per l’Emilia Romagna. LEGGI ANCHE >>> È morta la leggenda NBA Kobe Bryant: la notizia riportata da TMZ Il tweet della Lega e lo sciacallaggio sulla morte di Kobe Bryant Il ricordo di #Kobe con l’hashtag in cui si invita a votare Lega e Borgonzoni. Nemmeno gli avvoltoi. (Hanno cancellato il tweet, le bestie) ... giornalettismo

