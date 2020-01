Il Mattino: in estate Insigne aveva pensato di rompere il matrimonio (con l’allenatore e non con il Napoli) (Di domenica 26 gennaio 2020) Lorenzo Insigne come Dybala, scrive il Mattino, entrambi erano sulla via della cessione quest’estate e adesso sono il perno centrale di Napoli e Juve. Gli inizi di stagione non sono stati dei migliori per il capitano azzurro, relegato, a suo dire, in un modulo che non gli permetteva di esprimersi Fatica a trovare il sorriso e pure il gol. Meno male che una volta al mese lo chiama Mancini, che a Coverciano lo riporta al suo piccolo mondo antico: 4-3-3 e libertà assoluta di fare e inventare. L’idea dell’addio c’è stata in estate, legata soprattutto, scrive il Mattino, a questo rapporto difficile tra Ancelotti e Insigne. l’idea di rompere il matrimonio (con l’allenatore e non con il Napoli) gli era anche passata per la testa con Raiola che intanto non si straccia i capelli per trovargli una nuova sistemazione. Ancelotti manda il capitano addirittura in tribuna ... ilnapolista

