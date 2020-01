Ibanez Roma, il difensore è arrivato nella Capitale. Domani le visite mediche (Di domenica 26 gennaio 2020) Ibanez Roma, il difensore è atterrato a Fiumicino. Domattina visite mediche, poi si legherà ufficialmente ai giallorossi È iniziata l’avventura alla Roma di Roger Ibanez. Il difensore è atterrato in mattinata nella Capitale e domattina si recherà a Villa Stuart per sottoporsi alle classiche visite mediche prima della firma. Una volta superate diventerà a tutti gli effetti un giocatore giallorosso. Non è da escludere, come spettatore, una sua presenza nel derby di questo pomeriggio all’Olimpico. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

