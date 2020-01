Grande fratello Vip, Barbara Alberti in ospedale dopo lo sfogo contro gli autori e Alfonso Signorini: «Non voglio perdere l’affetto del pubblico» (Di domenica 26 gennaio 2020) Barbara Alberti è in ospedale. dopo l’assenza misteriosa dalla casa del Grande fratello Vip, la produzione ha chiarito che la scrittrice è uscita per fare degli accertamenti medici in ospedale. L’annuncio dato su Twitter non chiarisce però quando, e se la, 76enne, protagonista di questa nuova edizione del reality, tornerà. Gli ultimi giorni nella casa per Barbara non sono stati semplici e lei stessa aveva lamentato un malessere dovuto alle decisioni della produzione, scagliandosi anche contro il conduttore del programma, Alfonso Signorini. Ad innervosire la Alberti sono stati i montaggi fatti per la messa in onda delle pillole del programma, in cui, secondo un suo parere, lei apparirebbe in modo molto diverso dalla realtà: «Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me», ha dichiarato nella casa. Barbara si è poi sfogata fino in fondo: «Il mio contratto è diverso ... newscronaca.myblog

