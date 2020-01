Elezioni regionali Calabria 2020, exit poll e risultati: avanti Jole Santelli (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sono ufficialmente chiuse le urne in Calabria per le Elezioni regionali 2020. Intanto è stato trasmessa la prima proiezione dei risultati in diretta che dà avanti Jole Santelli, come già era risultato dal primo exit poll. I dati confermerebbero più recenti sondaggi, che davano quotata la forzista rispetto al candidato di centrosinistra. Elezioni Calabria 2020: i risultati I primi risultati arrivati su un campione dell’8% confermano quelli degli exit poll, vale a dire il vantaggio di Jole Santelli attestata al 53,2%. Secondo classificato sarebbe Pippo Callipo al 30,7%, terzo Carlo Tansi con l’8,3% che supererebbe così il grillino Francesco Aiello dato al 7.8%. Elezioni Calabria 2020: exit poll Stando al primo exit poll sarebbe in avanti Jole Santelli che si attesterebbe tra 49 e 53%. Di molto inferiore lo sfidante di centrosinistra Pippo Callipo, che avrebbe ottenuto tra il ... notizie

repubblica : La Lega twitta il cordoglio per Kobe Bryant con l'hashtag Borgonzoni presidente. Poi le scuse [aggiornamento delle… - LegaSalvini : EMILIA-ROMAGNA, #BORGONZONI A VALANGA: STRAVINCIAMO, POI CI RIPRENDIAMO IL PAESE #BorgonzoniPresidente… - CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… -