Calciomercato, manovre per Napoli, Inter e Milan! Tris Genoa ed il sostituto di Caprari, sorprese Parma (Di domenica 26 gennaio 2020) Si sta giocando la ventunesima giornata del campionato di Serie A, la stagione entra sempre più nel vivo ed aumenta lo spettacolo per le zone alte e basse della classifica. Ore caldissime anche sul fronte Calciomercato, le dirigenze si muovono in questi ultimi giorni per completare le rose da mettere a disposizione degli allenatori, ecco tutte le trattative che riguardano i club del massimo campionato italiano e non solo. Napoli E Inter – Matteo Politano è un calciatore del Napoli, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le visite mediche sono state già fissate per la giornata di lunedì, secondo quanto si apprende sceglierà la maglia numero 21. Complessivamente si tratta di un affare da 2,5 milioni di prestito con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni. I nerazzurri adesso possono chiudere per Giroud, nel frattempo Vecino ha detto sì all’Everton. ... calcioweb.eu

