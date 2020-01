Brutto colpo a L’Eredità, Flavio Insinna costretto a dirle addio, poi la svolta [FOTO] (Di domenica 26 gennaio 2020) Giulia soffia il posto a Michele Dopo ben cinque puntate col titolo di campione, si era conclusa l’avventura del giovanissimo Michele Veronesi a L’Eredità. Il ragazzo, dopo il clamoroso taglio di capelli, dovuto ad una promessa fatta a Flavio Insinna in caso di vincita La Ghigliottina, lo studente purtroppo il 23 gennaio aveva perso ai calci di rigore contro Giulia. Quest’ultima, che sta studiando per diventare un’insegnante di arte è andata al gioco finale del game show con una somma pari a 150 mila euro. Purtroppo, però, è stata costretta a dimezzare tre volte, rimanendole in cassa solo 18.750 euro. Nonostante la sua bravura la campionessa non è riuscita ad indovinare la parola Calcio. Il ritorno di Michele Veronesi a L’Eredità Ma dopo il clamoroso addio, nell’appuntamento de L’Eredità andato in onda venerdì sera il giovanissimo Michele ... kontrokultura

