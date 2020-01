Barbano: “il divieto di chiedere a Inzaghi dello striscione su Zaniolo, certifica la vittoria degli ultrà” (Di domenica 26 gennaio 2020) “Zaniolo come Rocca, zoppo de Roma” è lo striscione esposto da laziali all’esterno del centro sportivo della Roma. Duro editoriale oggi sul Corriere dello Sport-Stadio del vicedirettore Alessandro Barbano. Più che l’orrore dello striscione contro Zaniolo e Rocca, affisso nottetempo con un’azione eversiva a Trigoria, più che l’orrore dell’augurio alla frattura del perone, fatta ad Immobile dai microfoni di una radio romanista, poté il silenzio. La vigilia del derby è una nube tossica, che porta un carico di violenza tra le piazze reali e virtuali della Capitale. E che le società ignorano. Nessuna condanna, nessuna presa di distanza. Fino al punto che, in conferenza stampa, osservanti cortigiani intimano ai giornalisti, con un costume primitivo ma consueto per il calcio, di non rivolgere ad Inzaghi domande su quanto è accaduto. Con una motivazione che non convincerebbe neanche un ... ilnapolista

