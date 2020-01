Spagna, il governo dichiara l’emergenza climatica e prepara una legge ad hoc. La ministra Ribera: “Servono oltre 200 miliardi” (Di sabato 25 gennaio 2020) Anche la Spagna è in stato di emergenza climatica. Nel Consiglio dei ministri di martedì 21 gennaio, l’esecutivo guidato da Pedro Sanchez ha deciso di compiere i primi passi per far fronte alle gravi conseguenze del riscaldamento globale. La decisione punta all’adozione di 30 linee di azione prioritarie, di cui cinque urgenti che verranno messe in atto nei primi cento giorni di governo. In questo modo la Spagna si allinea, assieme ad altri Stati, al Parlamento europeo che a novembre ha approvato una risoluzione relativa alla “emergenza ambientale in Europa e nel mondo”. Ma per riuscire a dare una svolta, ha detto la ministra dell’Ambiente, Teresa Ribera, “servono 200 miliardi di investimenti”. Secondo quanto annunciato in conferenza stampa da Ribera e dalla ministra del Tesoro, Irene Montero, tra le cinque procedure da mettere in atto nelle prossime settimane ... ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : Nasce in Spagna il governo del tradimento. Finalmente - NuriaAmetller : RT @Foreign_Cat: La #Spagna riceve 275 raccomandazioni per migliorare i #dirittiumani. Consiglio dell #ONU: ?Iniziare un dialogo tra il nuo… - MicheleArcange7 : RT @Foreign_Cat: La #Spagna riceve 275 raccomandazioni per migliorare i #dirittiumani. Consiglio dell #ONU: ?Iniziare un dialogo tra il nuo… -