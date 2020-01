Salvini viola il silenzio elettorale: "Regionali avviso di sfratto al governo" (Di sabato 25 gennaio 2020) Nel giorno del silenzio elettorale, il leader della Lega Matteo Salvini se ne infischia e pubblica una serie di tweet corredati dall’hashtag #domenicavotoLega. Bersaglio dell’ex ministro dell’Interno, ovviamente, la maggioranza di governo: "Ovunque in Emilia-Romagna e in Calabria mi chiedono più sicurezza, mentre i vari Conte, Renzi e Zingaretti vogliono cancellare i Decreti Sicurezza... #domenicavotoLega", attacca il leader del Carroccio. La legge non impedisce espressamente di comunicare via social il giorno prima di una tornata elettorale, ma le linee guida dell’Agcom, l’autorità garante, raccomanda il silenzio tramite tutti i mezzi di diffusione, Internet inclusa.Prima li mandiamo a casa domenica e poi andiamo a dare l’avviso di sfratto anche al governo tasse, sbarchi e manette.— Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) January 25, 2020 A Salvini non interessa e fa partire una ... blogo

HuffPostItalia : Salvini deborda sui social, noncurante del silenzio elettorale - fanpage : #ElezioniEmiliaRomagna Matteo Salvini ha iniziato presto: alle 7 ha già violato il #silenzioelettorale - ladyrosmarino : RT @fanpage: #ElezioniEmiliaRomagna Matteo Salvini ha iniziato presto: alle 7 ha già violato il #silenzioelettorale -