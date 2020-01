Regione, bollo auto: sconto del 10% per chi sceglie la domiciliazione bancaria (Di sabato 25 gennaio 2020) Riduzione del 10% dell’importo per i contribuenti che aderiranno alla domiciliazione bancaria per pagare la tassa automobilistica: a deciderlo la giunta regionale della Campania a favore di chi utilizzerà questa forma di pagamento a partire dal primo gennaio 2020 e se la richiesta perverrà entro il termine ultimo del 31 maggio 2020. Con successivo comunicato, a seguito della definizione degli aspetti tecnici e delle procedure operative con gli altri soggetti istituzionali coinvolti, verrà data informazione della pubblicazione sul portale regionale dei tributi della modulistica di adesione e delle istruzioni per la compilazione e l’invio. L'articolo Regione, bollo auto: sconto del 10% per chi sceglie la domiciliazione bancaria proviene da Ildenaro.it. ildenaro

MaddaloniNews : BOLLO AUTO, LA REGIONE VARA LA DOMICILIAZIONE BANCARIA. RIDUZIONE DEL 10 PER CENTO PER GLI AUTOMOBILISTI… - irpiniatimes1 : BOLLO AUTO, LA REGIONE VARA LA DOMICILIAZIONE BANCARIA. RIDUZIONE DEL 10 PER CENTO PER GLI AUTOMOBILISTI… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Domiciliazione del bollo auto: due mesi sono gratis -