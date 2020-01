Regionali, Salvini infrange il silenzio elettorale: “Mandiamo l’avviso di sfratto al Governo” (Di sabato 25 gennaio 2020) Il tweet di Salvini nel primo giorno di silenzio elettorale: “Mandiamo l’avviso di sfratto al Governo delle tasse, degli sbarchi e delle manette”. ROMA – Il tweet di Salvini rompe il primo giorno di silenzio elettorale in vista delle prossime Regionali. L’ex ministro dell’Interno non è nuovo a sfruttare i social per incitare i cittadini ad andare a votare il candidato di Centrodestra. Una ‘strategia legale’ visto che non si hanno particolari legge su questo. E nella giornata di domani il leader della Lega molto probabilmente continuerà con la sua campagna elettorale prolungata. Una mossa che più di una volta si è rivelata vincente. Salvini ‘rompe’ il silenzio elettorale Salvini ‘rompe’ il silenzio elettorale. Anche questa volta il leader della Lega prolunga la sua campagna sui social. Un lungo tour che ... newsmondo

