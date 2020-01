Omicidio Luca Sacchi, il padre: “Anastasiya responsabile morale” (Di sabato 25 gennaio 2020) La prossima tappa dopo la chiusura delle indagini della Procura per l’Omicidio di Luca Sacchi sarà il 31 marzo, quando si terrà la prima udienza della Corte d’Assise. Sono 6 le persone rinviate a giudizio immediato per la morte del personal trainer 24enne, tra cui anche la fidanzata Anastasiya Kylemnyk, accusata di essere coinvolta nel giro di droga. A commentare il coinvolgimento della ragazza con Il Messaggero è il padre di Luca, Alfonso Sacchi. Omicidio Luca Sacchi: le responsabilità di Anastasiya La 25enne, insieme all’amico del personal trainer Giovanni Princi, è accusata di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. La fidanzata di Luca Sacchi, ucciso lo scorso ottobre nei pressi del pub John Cabot, zona Caffarella, andrà a giudizio immediato con le altre 5 persone coinvolte. Il padre di Luca ha commentato quanto emerso dalle indagini, dichiarando di ritenere Kylemnyk ... thesocialpost

