LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: iniziata la gara, l’Italia spera in Casse (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA Discesa DI KITZBUHEL CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa DI BANSKO DALLE 10.15 (DOMENICA 25 GENNAIO) 11.37 Già 74 centesimi di ritardo per Dressen al quarto intermedio. 11.36 Partito Dressen. Attenzione perché potrebbe far saltare il banco. 11.36 Tra il pubblico c’è anche l’olandese Max Verstappen, pilota di F1. 11.35 gara ovviamente interrotta dopo la caduta di Cochran-Siegle. Il prossimo a partire sarà il tedesco Dressen, che vinse la Discesa di Kitzbuehel nel 2018. 11.33 Brutta caduta per Cochran-Siegle, finisce nelle reti. Per fortuna si rialza subito. Tra gli spettatori, come da tradizione, anche il mitico attore Arnold Schwarznegger. 11.32 1’56″48 per l’americano Bennett. Ora un altro americano, l’emergente Cochran-Siegle. 11.30 INIZIA LA gara! LA Discesa PIU’ ... oasport

liber_tario : Con due match live agli #AusOpen e @NickKyrgios sul campo, entrambi i canali @Eurosport_IT mostrano lo sci. #macomecazzosifa - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: il giorno della Streif, Casse e gli azzurri per onorare Paris - zazoomnews : LIVE Sci di fondo skiathlon Oberstdorf 2020 in DIRETTA: Francesco De Fabiani cerca il colpaccio. Johaug subito in f… -