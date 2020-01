LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA. Brava Alessia Tornaghi: è ottava! Dominio russo: oro Kostornaia. Quarto posto per Guignard/Fabbri (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DELLE COPPIE DI DANZA 22.31: Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime grandi gare internazionali di Pattinaggio artistico. Buonanotte 22.30: Questa la top ten del campionato europeo femminile: 1 Alena KOSTORNAIA RUS 240.81 1 2 2 Anna SHCHERBAKOVA RUS 237.76 2 1 3 Alexandra TRUSOVA RUS 225.34 3 3 4 Alexia PAGANINI SUI 192.88 4 4 5 Emmi PELTONEN FIN 181.79 5 7 6 Ekaterina RYABOVA AZE 181.49 6 6 7 Eva Lotta KIIBUS EST 181.24 11 5 8 Alessia Tornaghi ITA 172.17 7 11 9 Mae Berenice MEITE FRA 172.08 8 10 10 Ekaterina KURAKOVA POL 170.24 13 9 22.27: L’Europa del Pattinaggio artistico parla quasi solo russo: 4 ori, 3 argenti e 3 bronzi per lo squadrone russo, un solo argento per la Francia e un bronzo per la Georgia. L’Italia chiude con tanti ottimi piazzamenti, ben cinque fra i primi otto: i quarti ... oasport

zazoomnews : LIVE Sport Invernali DIRETTA 25 gennaio. Tripletta italiana nella discesa di Bansko! Fischnaller secondo medaglie p… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 25 gennaio. Tripletta italiana nella discesa di Bansko! Fischnaller secondo medaglie p… - zazoomnews : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2020 in DIRETTA. Tra poco Alessia Tornaghi per stupire! Quarto posto e applausi… -