La Turchia chiede alla Grecia di demilitarizzare l’Egeo (Di sabato 25 gennaio 2020) Dopo l’escalation di tensioni dettato nelle scorse settimane dalla decisione della Turchia di Recep Tayyip Erdogan di intervenire in Libia al fianco di Fayez al-Sarraj, Ankara ed Atene sono ancora più vicine alla crisi diplomatica. La goccia che può far traboccare il vaso deriverebbe in realtà da una questione di lunga data, dettata dalla presenza dei militari greci nelle isole dell’Egeo, che la Turchia ha sempre interpretato come una violazione della propria sovranità nazionale e come un rischio costante per il Paese. Nonostante le decisioni degli anni passati, Atene si sarebbe rifiutata di applicare l’accordo del 1993 riguardo alla presenza militare nella regione, motivandola negli ultimi anni anche con la questione della necessità di interventi umanitari per via della crisi migratoria. L’offensiva giudiziaria della Turchia Adesso, però, per Ankara la ... it.insideover

