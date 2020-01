Il Segreto trama 26 gennaio: rivolta a Puente Viejo, Prudencio fa una scoperta (Di sabato 25 gennaio 2020) Molto avvincente la trama della puntata di domenica 26 gennaio de Il Segreto. Tra gli abitanti di Puente Viejo incominceranno a diffondersi strane idee. L’associazione delle femministe darà luogo ad una specie di rivolta per contrastare l’imminente inondazione che pende sul capo di tutti. Prudencio, invece, continuerà ad indagare su Lola. Scavare a fondo nella vita della sua amata lo porterà a fare una scoperta davvero sconcertante per lui. Il Segreto spoiler: gli abitanti di Puente Viejo si ribellano La puntata de Il Segreto del 26 gennaio sarà incentrata su molteplici argomenti. Il primo sarà, sicuramente, il dramma che sta per coinvolgere tutti gli abitanti del villaggio. Il sottosegretario Garcia Moraler sarà pronto a dare luogo ai provvedimenti necessari affinché venga costruita la nuova diga. Molti residenti, però, decideranno di non sottostare in modo passivo a questa ... kontrokultura

