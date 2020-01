"Il problema della Chiesa è la crisi di fede". Sarah difende Ratzinger "trattato con brutalità" (Di sabato 25 gennaio 2020) Sul suo libro, ‘Dal profondo del nostro cuore’, nelle librerie italiane dal 30 gennaio per Cantagalli, che avrà in copertina anche il nome del Papa emerito Ratzinger “sono nate “polemiche assurde, menzogne volgari e umiliazioni orribili si sono susseguite contro Benedetto XVI e me stesso. Ciò che mi spezza il cuore e mi ferisce profondamente è la brutalità, l’irriverenza, la mancanza di considerazione e l’indecenza con cui è stato trattato Benedetto XVI”. Lo dice in un’intervista esclusiva al Foglio il cardinale Robert Sarah.Il libro ha l’introduzione e la conclusione “lette e condivise” da Ratzinger. “Noi - dice il cardinale Sarah - senza animosità, senza attaccare nessuno, abbiamo offerto le nostre riflessioni con chiarezza, rigore e fedeltà alla verità su ... huffingtonpost

RaiUno : Grande ritorno del Capitano Tommasi! ?? Il problema è che è convinto di essere ancora il Capitano della Caserma di S… - matteorenzi : Il problema è la crescita: con noi cresceva a ritmi notevoli, con i populisti siamo tornati a 0. Su questo si gioch… - fabiochiusi : O i media si rendono conto di essere parte del problema e cambiano radicalmente atteggiamento di fronte agli eccess… -