GF Vip: Pasquale Laricchia violento? La rivelazione choc dell’ex (Di sabato 25 gennaio 2020) Pasquale Laricchia nella bufera dopo il Grande Fratello Vip. L’ex: “Sei stato violento!” Pasquale Laricchia, per i pochi che non lo sapessero, ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello in coppia con la fidanzata dell’epoca, Victoria Pennington. E proprio quest’ultima, sull’ultimo numero del settimanale Di Più, ha fatto una clamorosa rivelazione che ha lasciato tutti di stucco. Cosa ha detto? L’ex fidanzata di Pasquale Laricchia, dopo tutte le polemiche scoppiate 10 giorni fa al GF Vip, ha raccontato uno spiacevole episodio: “Nell’Autunno 2005 ha perso il controllo e ha superato ogni limite…Non si è limitato alle sole urla, è andato oltre…E’ stato un violento, tanto che io sono uscita di casa e sono andata dalla polizia…” L’ex di Pasquale Laricchia del GF Vip ha poi dichiarato di non ... lanostratv

