Buon compleanno Michelle Hunziker: i festeggiamenti a 2000 metri (Di sabato 25 gennaio 2020) Ieri, 24 gennaio, è stato il compleanno di una delle più talentuose presentatrici della televisione italiana. Sì, stiamo parlando proprio di Michelle Hunziker, che ha compiuto – anche se non sembra – quarantatré anni. Come ha deciso di trascorrere questa giornata? Con chi ha festeggiato? Buon compleanno Michelle Hunziker: i festeggiamenti La Hunziker ha deciso di passare questo compleanno a circa 2000 metri di quota, insieme agli amici e ovviamente al marito Tomaso Trussardi. Ovviamente erano presenti anche le tre figlie di Michelle e tutti (compresi i due barboncini) hanno alloggiato in un rifugio di lusso. Le sorprese per la giovane donna non sono affatto mancate, infatti il marito Tomaso le ha fatto trovare un mazzo gigante di rose. Michelle è una donna sempre gioiosa e piena di vita e la sua grande simpatia la rende una delle italiane “esposte” più ... velvetgossip

