Atletica, Luminosa Bogliolo incomincia bene: 8.10 sui 60 ostacoli. Irene Siragusa corre i 60 metri in 7.30 (Di sabato 25 gennaio 2020) Luminosa Bogliolo ha incominciato alla grande la sua stagione sugli amati 60 metri ostacoli. L’azzurra ha infatti corso in 8.10 a Modena eguagliando così il personale siglato lo scorso anno agli Assoluti. La 24enne ha confermato lo standard di iscrizione ai Mondiali Indoor, in programma a Nanchino (Cina) nel weekend del 13-15 marzo. L’allieva di Ezio Madonia e Antonio Dotti ha stampato il crono buono nelle batterie, poi in finale si è imposta in 8.16 e ha dimostrato un’ottima condizione di forma in vista dei prossimi appuntamenti. L’ostacolista, che nel 2019 ha sfiorato il record italiano sui 100 hs, tornerà in pista venerdì prossimo a Karlsruhe (Germania) in occasione della seconda tappa del World Indoor Tour (ci sarà anche Larissa Iapichino nel salto in lungo). Grande soddisfazione da parte di Luminosa Bogliolo nelle dichiarazioni rilasciate alla Fidal: “Sono ... oasport

