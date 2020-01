Turchia: grave scossa di terremoto. Ci sono vittime (Di venerdì 24 gennaio 2020) È di questi minuti la notizia di una violenta scossa di terremoto che ha coinvolto la Turchia. La scossa di magnitudo alta ha causato danni e vittime. terremoto in Anatolia Ua violenta scossa di terremoto si è verificata nella provincia turca di Elazig, Anatolia Orientale. Il movimento tellurico ha toccato magnitudo 6.8 con epicentro a 10 km di profondità. صور لآثار الزلزال الذي ضرب ولاية #elazig و سجل ٦,٨ على مقياس رختر وهو أقوى زلزال ضرب #Türkiye منذ سنوات pic.twitter.com/dwWUqFK8m9— عمـر الحاج (@braveheart11981) January 24, 2020 DATI #RIVISTI #terremoto Mw 6.6 ore 18:55 IT del 24-01-2020, Turkey Prof=10Km #INGV 23814821 https://t.co/93vvpo6Lut— INGVterremoti (@INGVterremoti) January 24, 2020 Immediate le operazioni di soccorso, avviate dalla protezione civile. Al momento, stando ad un primissimo bilancio, si contano 4 morti, due feriti e danni ingenti a palazzi ed ... thesocialpost

roseandblue : @GiuseppeConteIT Grazie Presidente senza il suo operato la situazione sarebbe ben più grave questo è un momento piu… -