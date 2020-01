Terremoto a Ravenna: scossa di magnitudo 3.4 di fronte alle coste (Di venerdì 24 gennaio 2020) Allarme a Ravenna, dove nella serata del 24 gennaio una scossa di Terremoto di 3.4 gradi della scala Richter è stata registrata proprio di fronte alle coste della città romagnola. Stando ai dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma sarebbe molto superficiale con un ipocentro stimato a cinque chilometri di profondità nel sottosuolo. Al momento non si segnalano feriti o danni derivati dalla scossa ma le autorità sono in allerta in previsione di nuovi eventi tellurici nelle prossime ore. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 3.4 ore 18:02 IT del 24-01-2020, Costa Ravennate (Ravenna) Prof=5Km #INGV 23814571 https://t.co/LvB7CXJcqh — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 24, 2020 notizie

SkyTG24 : Terremoto Emilia Romagna, due scosse: a Ravenna e Forlì-Cesena - micmord : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.4 ore 18:02 IT del 24-01-2020, Costa Ravennate (Ravenna) Prof=5Km #INGV_23814571 https:/… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Terremoto Emilia Romagna, due scosse: a Ravenna e Forlì-Cesena -