Sondaggi Piazzapulita, la Lega in crescita ma… (Di venerdì 24 gennaio 2020) I Sondaggi di Index Research illustrati ieri da Corrado Formigli durante Piazzapulita raccontano che la Lega è in crescita di uno 0,3% mentre il Partito Democratico cala dello 0,2%, ovvero la stessa percentuale che aumenta nelle intenzioni di voto per il MoVimento 5 Stelle. Fratelli d’Italia continua la sua crescita arrivando al 10,9% con un incremento dello 0,4% mentre Forza Italia e Italia Viva con Matteo Renzi è ancora in calo. Agli altri partiti sono accordate invece percentuali ancora molto basse che renderebbero impossibile il superamento della soglia sia della legge elettorale vigente che di quella in preparazione. La Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI dice invece che il Carroccio perde 0,4 punti, attestandosi al 30,8%. Al secondo posto si conferma il Pd che accresce i consensi di 0,6 punti e si porta al 19,3%. Andamento declinante per M5s che scende al ... nextquotidiano

luigicrespi : RT @PiazzapulitaLA7: Le intenzioni di voto degli italiani. Ecco i sondaggi: - luigicrespi : RT @La7tv: #piazzapulita Gli ultimi sondaggi Index Research per Piazzapulita - Moixus1970 : RT @PiazzapulitaLA7: Le intenzioni di voto degli italiani a oggi. @Index_Research #sondaggi #piazzapulita -