Riot Games e le accuse di sessismo: 'la richiesta di risarcimento da 400 milioni di dollari è totalmente infondata' (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giorni fa avevamo riportato la notizia secondo cui per un ente statale, i 10 milioni di dollari pattuiti tra Riot Games e le due donne che hanno accusato l'azienda di discriminazione di genere, sarebbero pochi e che in realtà il denaro da risarcire ammonterebbe a 400 milioni di dollari.Ovviamente Riot Games si è fatta sentire, giudicando questa decisione "sconclusionata, fuorviante e totalmente non supportata". Nei documenti del tribunale, la società ha spiegato che "l'affermazione del DFEH secondo cui 'la massima esposizione in arretrato dovuto alle sole donne dipendenti supera i 400 milioni di dollari' è scandalosa, sconsiderata e senza alcuna base di fatto o di diritto. In effetti, ci sono numerose carenze metodologiche nel modo in cui il DFEH raggiunge questa cifra, ognuna delle quali rende la conclusione definitiva del tutto priva di fondamento".Riot Games ha accusato l'ente di ... eurogamer

