Obi-Wan Kenobi: la serie bloccata perché troppo simile a The Mandalorian? (Di venerdì 24 gennaio 2020) La serie su Obi-Wan Kenobi potrebbe essere stata bloccata dalle somiglianze con un altro show dell'universo Star Wars, The Mandalorian. La serie su Obi-Wan Kenobi è in stallo a tempo indeterminato. A bloccare lo sviluppo dello show per la piattaforma Disney+, che arriverà in Italia (in anticipo!) il 24 marzo 2020, pare siano state le somiglianze della trama con l'altra serie spin-off della saga di Star Wars, The Mandalorian. Il successo di quest'ultima e i risultati solo parzialmente soddisfacenti di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, che è stato il film con meno incassi della sua trilogia, hanno tarpato le ali alla produzione su Obi-Wan, al momento orfano di progetti. I fan di Star Wars attendono uno spin-off su Obi-Wan Kenobi ... movieplayer

