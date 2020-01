Milano, operaio morto nel cantiere della metro M4: otto persone indagate per omicidio colposo (Di venerdì 24 gennaio 2020) otto persone sono indagate nell'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio Raffaele Ielpo, 42 anni, schiacciato dai massi a 18 metri di profondità nel cantiere della metro M4 di piazza Tirana lo scorso 13 gennaio. Oltre al datore di lavoro, hanno ricevuto l'avviso il capo e il direttore del cantiere, il capo squadra e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Si tratta di un atto di garanzia per permettere di partecipare con i loro consulenti agli accertamenti irripetibili nel luogo della tragedia. fanpage

Notiziedi_it : Raffaele Ielpo, operaio morto in cantiere M4 a Milano: indagate otto persone per omicidio colposo… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Operaio morto nel cantiere della metropolitana: sono otto gli indagati - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: M4, operaio morto: 8 indagati per omicidio colposo -