Michelle Hunziker, sorpresa da non crederci! (Di venerdì 24 gennaio 2020) Questo articolo Michelle Hunziker, sorpresa da non crederci! è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Michelle Hunziker festeggia il suo compleanno in un bellissimo chalet in montagna in compagnia del suo uomo Tomaso Trussardi, con una vacanza romantica. Fuga d’amore per la showgirl Michelle Hunziker che compie 43 anni e che per l’occasione ha deciso di festeggiare con il compagno in un romantico chalet. La donna infatti in compagnia del … youmovies

digiovannimar : Comuqnue Michelle Hunziker è un po' la Jennifer Aniston italiana - valeryssima1 : RT @ACazzoDuro4: Denver: Come si chiama quel DJ Italiano che però vive in Svizzera ? Patrick: Michelle Hunziker #GFVIP -