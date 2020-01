Meteo ROMA: un po' di variabilità, qualche possibile breve PRECIPITAZIONE (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Meteo su ROMA reggerà ancora in parte venerdì, mentre sabato non è esclusa qualche breve episodica precipitazioni. Il tempo si manterrà nuvoloso anche domenica, ma senza fenomeni degni di nota. Venerdì 24: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 5°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 11 Km/h, raffiche 38 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Sabato 25: nubi sparse, ventoso a tratti. Stima Pioggia 1 mm. Temperatura da 9°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 11 Km/h, raffiche 42 Km/h. Zero Termico: circa 2100 metri. Domenica 26: nuvoloso. Temperatura da 7°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri. Lunedì 27: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 14°C. ... meteogiornale

