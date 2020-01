Mercato Juventus, affare chiuso col Barça: definito lo scambio, i dettagli (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mercato Juventus – Novità sull’asse Barcellona-Torino. Lo scambio tra Ivan Rakitic e Federico Bernardeschi non si farà. Un’idea maturata da Barcellona e Juventus in estate, non sfociata in un’evoluzione positiva a causa delle rispettive valutazioni. Occhio però, perchè le due società stanno per concludere un nuovo affare. Del tutto scollegato da Bernardeschi e Rakitic. Mercato Juventus, definito lo scambio Pereira Marques Detto ciò, però, le due società nelle ultime ora hanno definito uno scambio che riguarda la linea verde: Matheus Pereira, attualmente in prestito al Digione, passa ai blaugrana. Mentre Alejandro Marques si trasferisce alla corte della Signora, che con grande probabilità lo farà giocare nell’Under 23. Leggi anche: Infortunio Chiellini, c’è la data del ritorno in campo: i nuovi dettagli Un’operazione studiata considerando ... juvedipendenza

forumJuventus : Juventus, i senatori del Bayern chiamano Douglas Costa. I tedeschi starebbero valutando un clamoroso ritorno del br… - Sport_Mediaset : #Milan, ipotesi #EmreCan in uscita dalla #Juventus. Il tedesco scottato dalla panchina in #CoppaItalia: i rossoneri… - andrea81217 : RT @LucaFiorino24: Giorni intensi di lavoro in casa #Juventus per cedere #EmreCan in questa finestra di mercato. Il tedesco ha già detto… -