LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA: 24 gennaio, brava Alessia Tornaghi, è in testa! Sarà dominio russo? Attesa per Della Monica-Guarise! (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00: Si chiude il secondo gruppo con la seconda finlandese in gara: Jenni Saarinen, 20 anni, alla prima grande gara internazionale senior dopo buoni risultati qualche anno fra tra le junior. Si esibisce su Diferente dei Gotham Project 12.58: Buona prova di Alessia Tornaghi! Vince l’emozione la giovanissima azzurra e va al comando della classifica con il punteggio di 61.27 (35.27+26) non lontano dal suo season’s best. Qualificazione alla seconda fase vicina 12.51: Ci siamo! L’unica italiana in gara scende sul ghiaccio: si tratta di Alessia Tornaghi, 16 anni, milanese, allieva di Edoardo de Bernadis e Marilù Guarnieri, al debutto assoluto a LIVEllo internazione. Per lei Piano Concerto No. 3 e Piano Trio No. 1 di Sergei Rachmaninov, un classico 12.50: Una caduta per la lettone Kuchvalska che chiude la sua prova con un punteggio lontano ... oasport

