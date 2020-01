LIVE Australian Open 2020, Risultati 24 gennaio in DIRETTA: Tutto facile per Djokovic. Avanti Barty e Kvitova, fuori Serena Williams e Wozniacki (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-PELLA (TERZO MATCH DALLE ORE 02.30 DEL 24 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FEDERER-MILLMANN (SECONDO MATCH DALLE ORE 09.00 DEL 24 gennaio) 7.29: Chiude il match l’americana Alison Riske. Vittoria in tre set sulla tedesco Julia Goerges (1-6 7-6 6-2). 7.26: Marin Cilic conquista il secondo set contro Roberto Bautista Agut. Battaglia lunghissima finora. 7-6 il primo per lo spagnolo, poi 6-4 per il croato. Il Tutto in due ore di gioco. 7.21: Dopo aver annullato una palla break, al secondo tentativo Djokovic si aggiudica il game e il match con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2 sul giapponese Nishioka. Il serbo affronterà l’argentino Schwartzman negli ottavi di finale 7.20: E il break lo trova alla prima occasione Cilic che si porta sul 5-4 e servizio nel secondo set dopo aver perso al ... oasport

